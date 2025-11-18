Revisiones a talleres en Morelia derivan en cuatro multas e irregularidades detectadas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el programa “Ordena tu talacha” se han sancionado cuatro talleres mecánicos que no cumplían con los reglamentos vigentes; además, en los operativos se han identificado 70 establecimientos fuera de norma, informó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.

En entrevista, el secretario compartió que este programa continúa vigente y se centra particularmente en revisar que los talleres mecánicos del municipio cumplan con los reglamentos, evitando que utilicen la vía pública como área de reparación, derramen sustancias contaminantes, obstruyan accesos a viviendas o generen ruido excesivo.

Por lo anterior, recalcó que, desde el lanzamiento del programa, que se dio en el año en curso, se han atendido cerca de 100 quejas ciudadanas que se captaron a través del número 072 y también mediante redes sociales.