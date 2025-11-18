Morelia

Revisiones a talleres en Morelia derivan en cuatro multas e irregularidades detectadas
Aholibama Andrade
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el programa “Ordena tu talacha” se han sancionado cuatro talleres mecánicos que no cumplían con los reglamentos vigentes; además, en los operativos se han identificado 70 establecimientos fuera de norma, informó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.

En entrevista, el secretario compartió que este programa continúa vigente y se centra particularmente en revisar que los talleres mecánicos del municipio cumplan con los reglamentos, evitando que utilicen la vía pública como área de reparación, derramen sustancias contaminantes, obstruyan accesos a viviendas o generen ruido excesivo.

Por lo anterior, recalcó que, desde el lanzamiento del programa, que se dio en el año en curso, se han atendido cerca de 100 quejas ciudadanas que se captaron a través del número 072 y también mediante redes sociales.

“No obstante, a pesar de que acudimos y realizamos un apercibimiento, vuelven a incurrir en malas prácticas. Ya van cuatro lugares en los que ya procedió una multa, y en caso de reincidir se podría llegar a la clausura (…)”
Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.
Benítez Silva señaló que dichas multas fueron de carácter económico, con montos de entre 2 mil y 4 mil pesos para los establecimientos sancionados, ubicados dos al norte de la ciudad, así como en la colonia Félix Ireta y en la colonia Dr. Miguel Silva.

Explicó que estos casos se registraron en octubre, ya que el primer barrido se realizó en agosto; en septiembre se volvió a notificar y los reincidentes fueron acreedores a sanciones.

Asimismo, resaltó que, en total, se tienen registrados mil talleres —mecánicos, de hojalatería, frenos, eléctricos y más—, y añadió que en los recorridos se han identificado 70 establecimientos irregulares.

Finalmente, señaló que la totalidad de los talleres, independientemente de si contaban con reportes o no, fueron notificados para operar en orden.

