Revisión de tanques de gas, clave para prevenir incidentes: PC Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para prevenir accidentes derivados de fugas de gas, es fundamental que en cada vivienda, establecimiento y tianguis se revisen las condiciones en las que se encuentran los cilindros, así como las mangueras y conexiones, destacó Francisco Xavier Lara Medina, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Morelia.

En entrevista para MIMORELIA.COM, el coordinador señaló que, entre los múltiples reportes que atiende el personal de PC municipal, se encuentran las fugas, así como reportes por olor a gas tanto en viviendas como en establecimientos comerciales.

Indicó que, en lo que va del año, se han atendido ocho reportes por fuga de gas y uno más por olor. En contraste, el 2025 cerró con 208 atenciones relacionadas con fugas de gas y 71 incidentes por olor a gas.

La mayoría de estos casos fueron canalizados a las líneas de emergencia y se registraron principalmente en tanques de gas de domicilios particulares. Estas situaciones suelen originarse por el mal estado de los equipos, un mantenimiento inadecuado del cilindro, corrosión o antigüedad, así como por desgaste en las válvulas o fugas en las mangueras, indicó el coordinador.