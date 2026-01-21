Revisión de tanques de gas, clave para prevenir incidentes: PC Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para prevenir accidentes derivados de fugas de gas, es fundamental que en cada vivienda, establecimiento y tianguis se revisen las condiciones en las que se encuentran los cilindros, así como las mangueras y conexiones, destacó Francisco Xavier Lara Medina, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Morelia.
En entrevista para MIMORELIA.COM, el coordinador señaló que, entre los múltiples reportes que atiende el personal de PC municipal, se encuentran las fugas, así como reportes por olor a gas tanto en viviendas como en establecimientos comerciales.
Indicó que, en lo que va del año, se han atendido ocho reportes por fuga de gas y uno más por olor. En contraste, el 2025 cerró con 208 atenciones relacionadas con fugas de gas y 71 incidentes por olor a gas.
La mayoría de estos casos fueron canalizados a las líneas de emergencia y se registraron principalmente en tanques de gas de domicilios particulares. Estas situaciones suelen originarse por el mal estado de los equipos, un mantenimiento inadecuado del cilindro, corrosión o antigüedad, así como por desgaste en las válvulas o fugas en las mangueras, indicó el coordinador.
Entre los casos más graves registrados el año pasado, Lara Medina destacó la explosión de un tanque de gas ubicado en el cuarto de lavado de un departamento del fraccionamiento Villas del Pedregal, situación que afectó diversas áreas del edificio.
“Nuestro procedimiento es atender la emergencia desalojando a los habitantes de la casa habitación o del comercio, retirar el tanque con fuga y colocarlo en un lugar seguro para controlarlo, o bien realizar el vaciado del tanque para entregarlo a la gasera, a fin de que la compañía se encargue de darlo de baja o brindarle mantenimiento”, explicó.
El coordinador reiteró que es importante mantener los tanques en buen estado, es decir: limpios, sin corrosión y ubicados en espacios con ventilación adecuada para reducir riesgos de explosión.
Asimismo, recomendó que, ante una fuga, se debe evitar permanecer en el sitio para prevenir la inhalación de gas y subrayó que no se debe intentar repararla, sino comunicarse de inmediato al 911 para recibir la atención correspondiente.
En el caso de los establecimientos comerciales, señaló que uno de los requisitos es contar con un dictamen de gas, el cual es acreditado por un tercero que corrobora que las instalaciones y conexiones se encuentren en óptimas condiciones para operar y, con ello, obtener el visto bueno de Protección Civil y así tramitar su licencia de funcionamiento.
Para los hogares, explicó que no existe una injerencia directa por parte de la autoridad municipal, ya que la responsabilidad recae en los habitantes de la vivienda. No obstante, indicó que también existe una corresponsabilidad con la gasera que realiza la instalación cuando se trata de tanques estacionarios o cilindros.
En los casos en los que los ciudadanos adquieren su propio cilindro y lo llevan a rellenar, indicó que es responsabilidad del usuario verificar que el cilindro se encuentre en óptimas condiciones, así como hacerse cargo de su traslado y correcta conexión en el domicilio. Por su parte, la gasera que brinda el servicio debe garantizar un llenado adecuado.
Por otra parte, en los tianguis y verbenas populares que se realizan en Morelia, el coordinador explicó que se realiza un trabajo conjunto en el que la Dirección de Mercados, a través de sus inspectores, supervisa estos equipos. De manera adicional, Protección Civil municipal puede brindar apoyo mediante solicitudes para llevar a cabo revisiones en estos espacios.
“La reglamentación establece que los tanques deben contar con una capacidad máxima de 20 kilogramos, que la instalación en válvulas y líneas de conducción sea la correcta y que los comerciantes dispongan de un extintor”, precisó.
Aunado a esto, Lara Medina subrayó que el año pasado se realizaron reuniones con distintas uniones de comerciantes para llevar a cabo capacitaciones en el manejo de gas y uso de extintores.
Señaló que la relevancia de estas acciones radica en que los propios comerciantes puedan conformar brigadas internas, lo que permite una supervisión en sitio cada vez que se instalan, en paralelo a las revisiones efectuadas por la autoridad.
Añadió que, en los tianguis, durante el año pasado se registraron tres incidentes, los cuales, afortunadamente, no dejaron personas lesionadas. No obstante, comentó que el caso más grave se presentó en 2024, cuando se reportaron personas heridas de gravedad tras la explosión de un tanque que no cumplía con la reglamentación permitida.
En este mismo tema, el director de Mercados y Plazas de Morelia, Marco Antonio Garibay González, compartió en entrevista para este medio que, la semana pasada, iniciaron recorridos como parte del programa de actividades de este año, cuyo objetivo es reforzar y dar continuidad a las acciones de seguridad en el manejo de fuego y extintores, con la finalidad de evitar accidentes.
Añadió que estas revisiones se estarán impulsando en los 180 tianguis que existen tanto en la capital michoacana como en las tenencias.
