Revisan tirolesas de Morelia cada seis meses para garantizar seguridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las tirolesas que operan en el municipio de Morelia son revisadas de manera semestral, con el objetivo de verificar que cuenten con las condiciones de seguridad adecuadas, informó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.

En entrevista colectiva, el funcionario indicó que este tipo de estructuras reciben un monitoreo por parte de la autoridad municipal, debido a que se trata de atractivos turísticos que implican riesgos si no cumplen con los lineamientos establecidos. Precisó que una de estas tirolesas se ubica en la tenencia de San Miguel del Monte.

“La verdad es que en esta tirolesa, en las últimas dos supervisiones, el equipo, el manejo y la operación han sido sumamente adecuados para que la población pueda llegar a disfrutar (…)”, destacó.

Cabe resaltar que el año pasado, en el tema de las tirolesas, se encendieron las alertas en Michoacán luego de que, en el municipio de Tacámbaro, un joven perdiera la vida tras caer de este tipo de atracción.

Derivado de esto, en Morelia —además de las revisiones que ya se realizaban con anterioridad— se reforzaron estas labores para confirmar que las tirolesas cuenten con licencias de funcionamiento vigentes, así como con elementos de calidad y seguridad.