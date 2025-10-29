Revisan rastros en Morelia; autoridades aseguran cumplimiento sanitario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hace dos meses, el rastro de Capula fue clausurado momentáneamente debido a que no cumplía con toda la normativa correspondiente, y tras acatar distintos parámetros pudo reanudar actividades, informó Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

En entrevista, el secretario comentó que el personal de la dependencia también se enfoca en realizar revisiones en los rastros tanto de Morelia como de algunas tenencias, entre ellas Atapaneo, Tiripetío y Capula.

“El rastro que tenemos en la ciudad de Morelia está administrado por los introductores particulares y la Asociación Ganadera; nosotros cumplimos como reguladores (…)”, externó el funcionario.

Por consiguiente, detalló que, en caso de detectar irregularidades, se realizan las clausuras correspondientes. Cuestionado respecto a las que se han aplicado este año, mencionó que la más reciente fue en Capula.