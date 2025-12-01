Revenden hasta en $3 mil 500 en Morelia el oso Bearista de Starbucks

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pocas horas de haber salido a la venta, el oso Bearista de Starbucks ya se ofrece en plataformas de reventa en Morelia por hasta 3 mil 500 pesos.

Una usuaria de Facebook, identificada como Isabel Pimentel, publicó la figura coleccionable bajo la descripción “única pieza disponible”, en estado nuevo y con entregas en la plaza Niños Héroes.

Se trata de un vaso de vidrio edición especial, acompañado del icónico peluche Bearista con gorro navideño, lanzado como parte de la colección de invierno 2025.

De acuerdo con información oficial de Starbucks México, el “Vaso Bearista” tiene un precio de venta de $869 pesos y solo puede adquirirse al comprar una bebida tamaño Grande o Venti.