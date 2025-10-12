Morelia

Revelan video de volcadura que dejó tres heridos esta mañana en Morelia

Revelan video de volcadura que dejó tres heridos esta mañana en Morelia
CAPTURA DE PANTALLA
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video difundido en redes sociales muestra el momento exacto en el que un automóvil volcó esta mañana sobre la Avenida Escuadrón 201, también conocida como la Décima, en inmediaciones del Estadio Morelos.

Te puede interesar:
Se registran 2 accidentes vehiculares en Morelia; hay 3 heridos
Revelan video de volcadura que dejó tres heridos esta mañana en Morelia

La grabación, captada por una cámara de seguridad, revela cómo el vehículo pierde el control y termina volcado justo en la entrada al Mercado Emiliano Zapata, en la colonia Jardines de Guadalupe.

El accidente ocurrió alrededor de las 06:00 horas de este domingo.

Tras el percance, cuerpos de emergencia arribaron al sitio. Elementos de Bomberos Voluntarios de Michoacán IAP brindaron atención a dos hombres y una mujer.

BCT

Morelia
Volcadura
Video

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com