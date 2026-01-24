Revelan identidad del detenido por triple homicidio en Morelia; tendría vínculo familiar con las víctimas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades revelaron la identidad del presunto responsable del homicidio de una familia de intérpretes en Morelia, se trataría de Alfredo M., de 47 años de edad.

De acuerdo con la información preliminar, se presume que el ahora detenido mantenía un vínculo familiar con las víctimas, aunque hasta el momento las autoridades no han detallado oficialmente el grado de parentesco ni el móvil del crimen.

La detención de Alfredo M. se llevó a cabo en el estado de Morelos, como resultado de un operativo coordinado entre la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en colaboración con autoridades de dicha entidad.

Como parte de las labores de inteligencia, investigación operativa, análisis de información y coordinación interinstitucional, se logró ubicar al presunto responsable, quien habría salido de Michoacán con la intención de evadir a las autoridades tras los hechos.