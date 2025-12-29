Revelan cómo se verá Belco Tower, la torre más alta de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de un render oficial, la casa constructora FT Construcciones y Proyectos presentó el diseño de Belco Tower, un desarrollo que promete convertirse en la torre más alta de la capital michoacana y en un nuevo referente de la arquitectura vertical en la ciudad.

Ubicada sobre Avenida Acueducto, en la zona de Lomas de Hidalgo, Belco Tower se proyecta como una edificación que dialoga con el crecimiento urbano contemporáneo de Morelia, apostando por líneas modernas, materiales de vanguardia y una ingeniería pensada para redefinir el paisaje citadino.