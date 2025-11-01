Reuniones con industriales podría concretarse hasta el martes-miércoles: Raúl Zepeda

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Entre martes y miércoles de esta semana podría concretarse una reunión con los industriales en Michoacán, aunque todo dependerá de los resultados que se obtengan el próximo lunes en la Ciudad de México, destacó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor.

En entrevista, a pregunta expresa de MiMorelia.com, indicó que este fin de semana se logró evitar bloqueos carreteros; sin embargo, señaló que todo dependerá de lo que ocurra a nivel nacional.

Por ello, no lanzó campanas al vuelo ante la incertidumbre que persiste con los trabajadores del campo.

“Hasta no ver los resultados de la reunión, se decidirán o definirán las acciones a seguir”, expresó.