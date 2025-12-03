Reunión con Harfuch se centró en aspectos para fortalecer seguridad en Morelia: Alfonso Martínez

En entrevista colectiva, el edil resaltó que la reunión —efectuada el día de ayer en la Ciudad de México— inició de manera puntual y, durante aproximadamente media hora, pudo externarle diversos puntos clave en beneficio de la seguridad en Morelia.

Sobre el tema, señaló que expuso las complicaciones que enfrentan los municipios para fortalecer y ampliar sus corporaciones policiales.

“Porque no solamente es el salario de un elemento, también son los uniformes y equipamiento, así como exámenes y capacitación, patrullas y más (…) Todo eso tiene un costo aproximado de 150 mil pesos por elemento”, indicó.

Aunado a esto, expresó la preocupación que existe en el estado ante la eventual salida de la federación, y cómo considera indispensable fortalecer a los municipios con un seguimiento a largo plazo.

En este tenor, se le cuestionó sobre los acuerdos o compromisos a los que se llegaron, en este rubro indicó que al momento será principalmente el seguimiento.

“Yo creo que es una muy buena continuidad, a lo que arrancamos en la primera reunión aquí en Morelia (…)”, destacó.

A la par, el edil señaló que el municipio externará al secretario García Harfuch lo que se requiere para el reclutamiento de los nuevos 300 elementos, para ver en qué podría apoyar la federación (particularmente en el tema de recursos).

"También le expresé mi gratitud, porque hoy sí se siente el apoyo y el respaldo del Ejército y de la Guardia Nacional. Con los relevos también de la SSP, ahora hay una coordinación real incluyendo a la Fiscalía (…)", concluyó.

rmr