Reubicarán alumbrado en salida a Pátzcuaro; habrá cierres intermitentes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán anunció el cierre temporal de ramas de incorporación en el libramiento de Morelia, a la altura del Distribuidor Vial salida Pátzcuaro, debido a trabajos de reubicación de alumbrado público.
Los cierres se llevarán a cabo desde las 10:00 p.m. del viernes 29 de agosto hasta la 1:00 p.m. del sábado 30 de agosto, y se realizarán en intervalos de 15 a 20 minutos, según detalló la dependencia estatal.
Los puntos afectados por los cierres son:
Rama de incorporación Calzada La Huerta – Periférico
Rama de incorporación Periférico – Salida Pátzcuaro
Rama de incorporación Salida Pátzcuaro – Periférico
La SCOP recomendó a la ciudadanía tomar vías alternas para evitar contratiempos:
🔁 Para quienes se dirigen hacia Calzada La Huerta – Periférico, se sugiere el retorno en el Paso Superior Tenencia Morelos, así como la calle Campo del Gallo o el Encuentro de Maravatío.
🛣️ Para salida Pátzcuaro–Periférico, las alternativas son calle Melocotón o el circuito Uacusecha, Papaya y Mamey.
La autoridad estatal pidió comprensión a la ciudadanía y reiteró que estos trabajos forman parte de un proyecto de modernización del sistema de alumbrado y conectividad vial.
SHA