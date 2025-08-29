Reubicarán alumbrado en salida a Pátzcuaro; habrá cierres intermitentes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán anunció el cierre temporal de ramas de incorporación en el libramiento de Morelia, a la altura del Distribuidor Vial salida Pátzcuaro, debido a trabajos de reubicación de alumbrado público.

Los cierres se llevarán a cabo desde las 10:00 p.m. del viernes 29 de agosto hasta la 1:00 p.m. del sábado 30 de agosto, y se realizarán en intervalos de 15 a 20 minutos, según detalló la dependencia estatal.

Los puntos afectados por los cierres son:

Rama de incorporación Calzada La Huerta – Periférico

Rama de incorporación Periférico – Salida Pátzcuaro

Rama de incorporación Salida Pátzcuaro – Periférico

La SCOP recomendó a la ciudadanía tomar vías alternas para evitar contratiempos:

🔁 Para quienes se dirigen hacia Calzada La Huerta – Periférico, se sugiere el retorno en el Paso Superior Tenencia Morelos, así como la calle Campo del Gallo o el Encuentro de Maravatío.

🛣️ Para salida Pátzcuaro–Periférico, las alternativas son calle Melocotón o el circuito Uacusecha, Papaya y Mamey.