Morelia

Reubicarán alumbrado en salida a Pátzcuaro; habrá cierres intermitentes

La SCOP informó que los cierres comenzarán la noche del 29 de agosto y se extenderán hasta la 1 p.m. del día siguiente, con afectación en al menos tres puntos clave
Reubicarán alumbrado en salida a Pátzcuaro; habrá cierres intermitentes
FB/ Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán anunció el cierre temporal de ramas de incorporación en el libramiento de Morelia, a la altura del Distribuidor Vial salida Pátzcuaro, debido a trabajos de reubicación de alumbrado público.

Los cierres se llevarán a cabo desde las 10:00 p.m. del viernes 29 de agosto hasta la 1:00 p.m. del sábado 30 de agosto, y se realizarán en intervalos de 15 a 20 minutos, según detalló la dependencia estatal.

Los puntos afectados por los cierres son:

  • Rama de incorporación Calzada La Huerta – Periférico

  • Rama de incorporación Periférico – Salida Pátzcuaro

  • Rama de incorporación Salida Pátzcuaro – Periférico

La SCOP recomendó a la ciudadanía tomar vías alternas para evitar contratiempos:

🔁 Para quienes se dirigen hacia Calzada La Huerta – Periférico, se sugiere el retorno en el Paso Superior Tenencia Morelos, así como la calle Campo del Gallo o el Encuentro de Maravatío.

🛣️ Para salida Pátzcuaro–Periférico, las alternativas son calle Melocotón o el circuito Uacusecha, Papaya y Mamey.

La autoridad estatal pidió comprensión a la ciudadanía y reiteró que estos trabajos forman parte de un proyecto de modernización del sistema de alumbrado y conectividad vial.

SHA

cierre temporal
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
Grid
ramas de incorporación
obra salida Pátzcuaro

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com