Retroexcavadora provoca fuga y deja sin agua a 13 colonias en Morelia; OOAPAS ya trabaja

El organismo operador pidió paciencia a los usuarios y anunció seguimiento a través de redes sociales
FB/ Ooapas Morelia
MiMorelia.com
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Planta Potabilizadora Loma Larga se encuentra temporalmente fuera de operación, luego de que se presentara una fuga ocasionada por un particular durante maniobras con una retroexcavadora.

Este incidente afecta el suministro de agua potable en al menos 13 colonias y fraccionamientos del sur de Morelia, de acuerdo con información difundida por el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS):

  • Campo Real

  • La Morita

  • Loma Larga Fracc. (Bonanza)

  • Lomas

  • Lomas del Sur 1ª etapa

  • Lomas del Sur 2ª etapa

  • Lomas del Sur Fracc.

  • Lomas del Sur III etapa

  • Misión de San Diego

  • Puerto Banús

  • Rincón San Diego

  • Loma Larga

🔧 El personal de OOAPAS ya trabaja en la zona afectada para reparar la fuga y restablecer el servicio a la brevedad posible.

Las autoridades agradecieron la comprensión de los usuarios y aseguraron que seguirán informando sobre los avances a través de sus canales oficiales.

