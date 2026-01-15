Retroexcavadora provoca fuga y deja sin agua a 13 colonias en Morelia; OOAPAS ya trabaja

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Planta Potabilizadora Loma Larga se encuentra temporalmente fuera de operación, luego de que se presentara una fuga ocasionada por un particular durante maniobras con una retroexcavadora.
Este incidente afecta el suministro de agua potable en al menos 13 colonias y fraccionamientos del sur de Morelia, de acuerdo con información difundida por el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS):
Campo Real
La Morita
Loma Larga Fracc. (Bonanza)
Lomas
Lomas del Sur 1ª etapa
Lomas del Sur 2ª etapa
Lomas del Sur Fracc.
Lomas del Sur III etapa
Misión de San Diego
Puerto Banús
Rincón San Diego
Loma Larga
🔧 El personal de OOAPAS ya trabaja en la zona afectada para reparar la fuga y restablecer el servicio a la brevedad posible.
Las autoridades agradecieron la comprensión de los usuarios y aseguraron que seguirán informando sobre los avances a través de sus canales oficiales.
SHA