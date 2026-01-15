Retroexcavadora provoca fuga y deja sin agua a 13 colonias en Morelia; OOAPAS ya trabaja

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Planta Potabilizadora Loma Larga se encuentra temporalmente fuera de operación, luego de que se presentara una fuga ocasionada por un particular durante maniobras con una retroexcavadora.

Este incidente afecta el suministro de agua potable en al menos 13 colonias y fraccionamientos del sur de Morelia, de acuerdo con información difundida por el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS):

Campo Real

La Morita

Loma Larga Fracc. (Bonanza)

Lomas

Lomas del Sur 1ª etapa

Lomas del Sur 2ª etapa

Lomas del Sur Fracc.

Lomas del Sur III etapa

Misión de San Diego

Puerto Banús

Rincón San Diego

Loma Larga

🔧 El personal de OOAPAS ya trabaja en la zona afectada para reparar la fuga y restablecer el servicio a la brevedad posible.