Retos de Bomberos Morelia: más personal, nivelación de sueldos y mayor equipamiento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La coordinación de Bomberos Morelia requeriría de una estación más, así como al menos un 25% de personal adicional, señaló Francisco Xavier Lara Medina, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Morelia.

En entrevista colectiva, el coordinador reconoció que, con el apoyo de los bomberos estatales, las dos corporaciones de bomberos voluntarios y los 52 elementos municipales, actualmente considera que “están al día” en cuanto a capacidad para atender los reportes que les direcciona la ciudadanía.

No obstante, subrayó lo siguiente: “Lo ideal sería contar con un 25% adicional, me refiero a Bomberos Morelia, y probablemente una estación más; esto, de acuerdo al censo y la mancha urbana que atendemos (…)”.

Respecto a las condiciones laborales de las y los bomberos, Lara Medina indicó que ya se hizo la gestión ante la actual administración para nivelar los sueldos de los bomberos con los de los policías. Explicó que ya hubo un incremento parcial, pero esperan concretar el ajuste en la segunda parte del año en curso.