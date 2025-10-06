Retoman desfogue preventivo de la presa de Cointzio; ríos de Morelia presentan niveles bajos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes se retomó el desfogue de la presa de Cointzio, con una descarga de 5 metros cúbicos por segundo, confirmó Roberto Arias Reyes, director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Al respecto, el funcionario compartió a MIMORELIA.COM que el desfogue se realiza bajo los mismos parámetros que en el mes de agosto, es decir, de manera preventiva y con un volumen controlado de 5 metros cúbicos por segundo.

Por su parte, Adolfo Torres Ramírez, director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS), informó a medios de comunicación que el organismo está preparado para este desfogue preventivo.

E indicó que los niveles de los ríos en la ciudad actualmente son bajos, por lo que la recepción del agua proveniente del embalse actualmente no representa un riesgo para la ciudadanía.

“En la ciudad no se vería ninguna afectación mayor; estamos preparados y estaremos alertas para cualquier situación en caso de que se presente alguna lluvia atípica (…)”, compartió.

En cuanto a los niveles de los afluentes, Torres Ramírez precisó que actualmente el Río Grande se encuentra al 30 por ciento de su capacidad, mientras que el Río Chiquito está al 20%.

Respecto a los drenes, subrayó que únicamente el de Los Itzícuaros —ubicado en la zona más baja de la ciudad— se encuentra al 55%, con bombeo permanente. En cuanto a los drenes Mora Tovar, Higueras, Tres Puentes y Prados Verdes, indicó que se mantienen un bombeo intermitente.

