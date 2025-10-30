Retiran más de 250 motos irregulares en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo que va de este año se han retirado más de 250 motocicletas de las calles debido a irregularidades, como la alteración de los escapes o la falta de documentación, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia.

En entrevista, el comisionado destacó que, en el tema de la regularización de motocicletas, se continúa implementando el operativo Pegasso, mediante el cual, cuando los oficiales detectan que los usuarios cometen alguna falta administrativa, se realizan las inspecciones correspondientes.

“Se realiza de forma permanente e itinerante, no a manera de retenes; simplemente, cuando una unidad detecta una motocicleta con el escape alterado, sin placas o cuyos conductores no cuentan con cascos, en ese momento se realiza un acto de molestia (…)”, indicó.

Añadió que, con este operativo, suman más de 250 motocicletas retiradas de las calles durante este año, particularmente por la alteración en los escapes, aspecto que genera contaminación auditiva. Otras unidades fueron aseguradas por carecer de placas o documentación, y en algunos casos, debido a que los conductores no portaban casco.

Cuestionado sobre la importancia de mantener este operativo, Alarcón Olmedo subrayó que las estadísticas indican que muchos de los delitos de alto impacto en la ciudad, como los asaltos y los homicidios, se cometen a bordo de motocicletas.

Por lo cual, detalló la relevancia de continuar realizando estas acciones. De hecho, en entrevistas anteriores el comisionado resaltó que en estos chequeos incluso se han retenido motocicletas con reporte de robo.