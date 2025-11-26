Retiran grafitis del Palacio Federal y Correos en el Centro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Gerencia del Centro Histórico de la ciudad de Morelia continúa con los trabajos de retiro de grafitis y pintas en la cantera de edificios emblemáticos ubicados sobre la avenida Madero Oriente, como el Palacio Federal y el edificio de Correos y Telégrafos de México.

Las labores de limpieza se realizan utilizando materiales especializados y avalados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con el objetivo de preservar la superficie original de los inmuebles y garantizar su valor arquitectónico e histórico.