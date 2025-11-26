Retiran grafitis del Palacio Federal y Correos en el Centro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Gerencia del Centro Histórico de la ciudad de Morelia continúa con los trabajos de retiro de grafitis y pintas en la cantera de edificios emblemáticos ubicados sobre la avenida Madero Oriente, como el Palacio Federal y el edificio de Correos y Telégrafos de México.
Las labores de limpieza se realizan utilizando materiales especializados y avalados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con el objetivo de preservar la superficie original de los inmuebles y garantizar su valor arquitectónico e histórico.
Esta intervención busca mantener el Centro Histórico en óptimas condiciones, tanto para sus habitantes como para los visitantes que recorren este Patrimonio Cultural de la Humanidad.
En las imágenes compartidas por la dependencia municipal se observa la eliminación de pintas en muros de cantera, devolviendo su aspecto original a las fachadas que forman parte del paisaje urbano de la capital michoacana.
