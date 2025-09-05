Morelia

Retiran grafitis de transformadores y mobiliario urbano en el Centro de Morelia

Autoridades municipales refuerzan acciones para preservar la imagen del Centro Histórico, Patrimonio Cultural de la Humanidad
Retiran grafitis de transformadores y mobiliario urbano en el Centro de Morelia
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones para conservar la imagen urbana del primer cuadro de la ciudad, la Gerencia del Centro Histórico de Morelia informó sobre el retiro de grafitis en diversos puntos del Centro Histórico.

A través de sus redes sociales, la dependencia municipal detalló que fueron intervenidos varios puestos de revistas y transformadores eléctricos ubicados sobre la avenida Madero, en los siguientes puntos:

📍 Av. Madero No. 262, No. 168 y No. 119
📍 Esquinas de Madero con Virrey de Mendoza, Álvaro Obregón y Galeana

Las imágenes difundidas muestran el antes y después de la limpieza, donde se observan superficies previamente vandalizadas que fueron restauradas a su estado original o repintadas.

Con estas acciones, la Gerencia hizo un llamado a la ciudadanía para respetar y cuidar los espacios públicos del Centro Histórico, recordando que Morelia es considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad.

“¡Respetemos y cuidemos nuestro patrimonio cultural de la humanidad!”, destacaron en la publicación.

Cabe recordar que el vandalismo en mobiliario urbano no solo afecta la imagen de la ciudad, sino que también representa un gasto público recurrente para su mantenimiento.

SHA

Gerencia del Centro Histórico
retiro de grafitis
limpieza urbana

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com