Retiran grafitis de transformadores y mobiliario urbano en el Centro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones para conservar la imagen urbana del primer cuadro de la ciudad, la Gerencia del Centro Histórico de Morelia informó sobre el retiro de grafitis en diversos puntos del Centro Histórico.

A través de sus redes sociales, la dependencia municipal detalló que fueron intervenidos varios puestos de revistas y transformadores eléctricos ubicados sobre la avenida Madero, en los siguientes puntos:

📍 Av. Madero No. 262, No. 168 y No. 119

📍 Esquinas de Madero con Virrey de Mendoza, Álvaro Obregón y Galeana

Las imágenes difundidas muestran el antes y después de la limpieza, donde se observan superficies previamente vandalizadas que fueron restauradas a su estado original o repintadas.

Con estas acciones, la Gerencia hizo un llamado a la ciudadanía para respetar y cuidar los espacios públicos del Centro Histórico, recordando que Morelia es considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad.

“¡Respetemos y cuidemos nuestro patrimonio cultural de la humanidad!”, destacaron en la publicación.