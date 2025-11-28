Retiran cinco puestos de pirotecnia en Morelia; operativos continúan: comisionado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Policía Morelia ha retirado cinco puestos de pirotecnia que se encontraban en la zona de Villas del Pedregal y Torreón Nuevo, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia.

En entrevista, el comisionado señaló que el operativo de retiro de pirotecnia en mercados y vía pública continúa, aunque detalló que, hasta el momento, se han recibido pocos reportes ciudadanos sobre puestos que ofertan estos productos.

Por ende, destacó que, en caso de que la población detecte este tipo de venta, puede realizar el reporte al número de contacto de la Policía Morelia: 443 113 5000.

De igual forma, indicó que han tenido acercamiento con uniones de comerciantes para llamar a sus agremiados a evitar la venta de pirotecnia, ya que —explicó— no solo se pone en riesgo a quienes la compran, sino también a las y los comerciantes que se encuentran cerca de estos puestos.