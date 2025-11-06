Retiran 3.5 toneladas de residuos tras plantón del FNLS en el centro de Morelia

Durante este jueves, se continuaron las tareas con el lavado y saneamiento del espacio ubicado en el corazón del Centro Histórico, con el objetivo de restablecer las condiciones óptimas para el tránsito de peatones y actividades culturales.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Residuos Sólidos, se informó que la intervención forma parte del compromiso del Gobierno de Morelia para mantener los espacios públicos en buen estado, seguros y dignos para la ciudadanía y visitantes.

Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía y organizaciones sociales a conservar una convivencia armónica y respetuosa en los espacios comunes, privilegiando el diálogo y la colaboración por encima de la confrontación.