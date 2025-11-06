Retiran 3.5 toneladas de residuos tras plantón del FNLS en el centro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el retiro del plantón instalado por más de un mes por el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) en la Plaza Melchor Ocampo, el Ayuntamiento de Morelia inició un operativo de limpieza en el que se recolectaron 3.5 toneladas de materiales y residuos.
Las labores comenzaron la noche del miércoles, alrededor de las 20:00 horas, con la participación de una brigada operativa conformada por 25 trabajadores, quienes retiraron los desechos dejados por la agrupación.
Durante este jueves, se continuaron las tareas con el lavado y saneamiento del espacio ubicado en el corazón del Centro Histórico, con el objetivo de restablecer las condiciones óptimas para el tránsito de peatones y actividades culturales.
Desde la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Residuos Sólidos, se informó que la intervención forma parte del compromiso del Gobierno de Morelia para mantener los espacios públicos en buen estado, seguros y dignos para la ciudadanía y visitantes.
Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía y organizaciones sociales a conservar una convivencia armónica y respetuosa en los espacios comunes, privilegiando el diálogo y la colaboración por encima de la confrontación.
El FNLS abandonó la plaza tras afirmar que su presencia fue una acción de protesta política, denunciando supuestas represiones y amenazas durante su estancia.
