Retiradas, casi 50 mil pegatinas del Centro Histórico de Morelia en lo que va del año

“En este año fueron cerca de 49 mil pegatinas, papeletas y lonas fuera de norma, como anuncios. Sobre todo, el que más hace daño es el de ‘terrenos’, porque en verdad este lo pegan todos los días, pero así como llegan se quitan”, indicó.

Añadió que este trabajo se realiza por parte de tres trabajadores —en ocasiones cuatro— que, a bordo de una motoneta, recorren el Centro Histórico para retirar estos objetos con la herramienta correspondiente.

Respecto al retiro de graffitis, Hernández Razo señaló que se atendieron 10 mil pintas en fachada aplanada y cerca de 3 mil en cantería, esto dentro de los poco más de 3 kilómetros que comprende la zona.

Sobre este tema, explicó que anualmente se presupuesta una inversión cercana a 800 mil pesos para estas labores. Sin embargo, con las técnicas aprendidas en conjunto con el INAH, los costos podrían disminuir, ya que dejaron de utilizar la microfracturación y ahora lavan la cantera con jabón neutro y aplican una mezcla especial, con lo cual se reducen gastos, explicó.