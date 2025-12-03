Retiradas, casi 50 mil pegatinas del Centro Histórico de Morelia en lo que va del año

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo que va del año, se han retirado cerca de 49 mil pegatinas y más de 10 mil graffitis del Centro de la capital michoacana, informó Gaspar Hernández Razo, titular de la Gerencia del Centro Histórico de Morelia.
En entrevista colectiva, el gerente señaló que, entre las labores diarias del personal de la dependencia, se encuentra el retiro de pegatinas, lonas, anuncios y papeletas que algunos ciudadanos colocan en diversas zonas del primer cuadro, como paredes, señalética, bolardos, cestos de basura y bancas.
“En este año fueron cerca de 49 mil pegatinas, papeletas y lonas fuera de norma, como anuncios. Sobre todo, el que más hace daño es el de ‘terrenos’, porque en verdad este lo pegan todos los días, pero así como llegan se quitan”, indicó.
Añadió que este trabajo se realiza por parte de tres trabajadores —en ocasiones cuatro— que, a bordo de una motoneta, recorren el Centro Histórico para retirar estos objetos con la herramienta correspondiente.
Respecto al retiro de graffitis, Hernández Razo señaló que se atendieron 10 mil pintas en fachada aplanada y cerca de 3 mil en cantería, esto dentro de los poco más de 3 kilómetros que comprende la zona.
Sobre este tema, explicó que anualmente se presupuesta una inversión cercana a 800 mil pesos para estas labores. Sin embargo, con las técnicas aprendidas en conjunto con el INAH, los costos podrían disminuir, ya que dejaron de utilizar la microfracturación y ahora lavan la cantera con jabón neutro y aplican una mezcla especial, con lo cual se reducen gastos, explicó.
“Yo creo que con esta técnica será mucho menos costoso, y podría usarse este recurso para otras acciones. Entonces, de esos 800 mil pesos presupuestados, podría bajar a 600 o 500 mil pesos, y el resto utilizarse en otras acciones (…)”, apuntó.
Para concluir, Hernández Razo detalló que este año se han contabilizado 16 marchas que arribaron al Centro Histórico y que, en su recorrido, generaron diversos estragos en pintas realizadas en cantería o en fachadas.
rmr