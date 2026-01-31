Resultados oportunos y seguros, prioridad del laboratorio del Hospital Angeles Morelia

Entre estas, destacó la Accreditation Canada; así como la acreditación por parte de la Entidad Mexicana de Acreditación bajo la norma 15-189, así como la norma ISO 9001-2015, un estándar en procesos y requisitos de calidad.

Aunado a esto, recalcó que la formación y constante capacitación del personal, en conjunto con el equipo de última generación con el que cuentan, incide directamente en la confiabilidad de los resultados, ya que permite reducir los tiempos de entrega para que el personal médico pueda emitir diagnósticos oportunos.

Detalló que en el laboratorio cada área dispone de dos equipos con esta tecnología: uno destinado al trabajo rutinario y otro de soporte, lo que garantiza la continuidad del servicio en caso de ser necesario.

El doctor explicó que la principal ventaja de estos equipos de vanguardia es la automatización, ya que permite disminuir significativamente los tiempos de respuesta para la identificación de bacterias, parásitos, virus y hongos, al pasar de procesos que tardaban entre 24 y 48 horas a resultados de cuatro horas o menos, esto dependiendo del microorganismo.

Respecto a la confiabilidad de los estudios, el jefe de laboratorio subrayó que, al estar debidamente documentados y controlados, los pacientes pueden tener la confianza de que se siguen parámetros estrictos de seguridad para evitar cualquier error, además de que en cada procedimiento se utiliza material estéril que se abre al momento.

En cuanto al tema de las transfusiones de sangre, recalcó que se aplican protocolos rigurosos para evitar cualquier tipo de error o confusión, además de que cada médico cuenta con una base de datos de sus pacientes.

Además, comentó que se realizan fenotipos de cada una de las unidades, lo que permite garantizar una compatibilidad total en las transfusiones. “Los pacientes se pueden sentir seguros al venir al Hospital Angeles, van a ser atendidos como se debe, con eficacia, amabilidad y calidad (…)”, concluyó.

BCT