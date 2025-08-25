Restos óseos localizados en obra del OOAPAS serán investigados por la FGE

Respecto a la temporalidad, Alarcón Olmedo aclaró que hasta el momento no se puede determinar cuántos años o meses podría llevar enterrado el cráneo en ese sitio, aunque estimó que posiblemente no se trata de un suceso reciente.

Agregó que corresponde a la FGE llevar a cabo las actuaciones pertinentes, incluida la recolección del indicio, mientras que el área de Servicios Periciales será la que determine el tiempo aproximado que dicho cráneo pudo haber permanecido en ese lugar.

En cuanto a los trabajos de excavación del OOAPAS, el comisario señaló que podrán continuar una vez que concluyan las diligencias de la Fiscalía. Adicionalmente, recalcó que este tipo de hallazgos no son comunes durante las obras que se realizan en la ciudad.