Restauranteros piden no reducir aforos para el 14 de febrero en Morelia

Morelia, Michoacán, (MiMorelia.com).- El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en el estado, Fernando Figueroa Silva llamó a la autoridad municipal de Morelia a no reducir los aforos para el próximo 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad.

En entrevista, el líder empresarial refirió que podría venir no tan alta la expectativa ante un posible escenario en donde reducirían aún más del 60 por ciento los aforos de los establecimientos comerciales en Morelia.

En este sentido indicó que las sanciones para sus agremiados no han superado las cinco en toda la Pandemia, por ello pidió que en caso de ver un establecimiento que no respeta los protocolos, no acceder a sus instalaciones.

