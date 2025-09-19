Restauran edificios antiguos del Centro de Morelia para preservar valor arquitectónico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de preservar el valor patrimonial y evitar el deterioro estructural de los inmuebles históricos, la Gerencia del Centro Histórico de Morelia lleva a cabo trabajos de restauración y mantenimiento en diversos puntos del primer cuadro de la ciudad.

A través de sus redes sociales, la dependencia municipal informó que estas labores forman parte de los programas permanentes de conservación que se ejecutan para mantener la integridad de los edificios y fachadas que conforman el patrimonio arquitectónico de la ciudad, reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO desde 1991.

En las imágenes difundidas se puede observar al personal realizando trabajos de limpieza, resane y restauración de muros en inmuebles del centro.

Las intervenciones son clave para prolongar la vida útil de las construcciones coloniales y para mantener la imagen urbana que distingue a Morelia como uno de los destinos turísticos más atractivos del país.

SHA