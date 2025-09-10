Restauran bancas, esculturas y jardines de Plaza a los Niños Héroes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Gerencia del Centro Histórico de Morelia llevó a cabo trabajos de mantenimiento en la Plaza a los Niños Héroes, ubicada en el primer cuadro de la ciudad, con el objetivo de conservar este espacio público en óptimas condiciones para el disfrute de las y los ciudadanos.

A través de redes sociales, la dependencia informó que las labores incluyeron la restauración de bancas, jardineras, esculturas y mobiliario urbano, así como la limpieza general del área.

En las imágenes compartidas se observa al personal realizando pintura, limpieza y mantenimiento detallado de postes, bancas y placas conmemorativas, lo que contribuye a mejorar la imagen del centro histórico y resalta su valor patrimonial.