Restauración del Templo de Capuchinas avanza; posible segunda etapa dependería de recurso federal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para consolidar una segunda etapa de restauración en el Templo de Capuchinas será necesario volver a concursar por recurso federal, y en caso de obtenerlo, se podrían dirigir trabajos en la torre y la cúpula del inmueble, informó Gaspar Hernández Razo, titular de la Gerencia del Centro Histórico de Morelia.
En entrevista, el gerente detalló que actualmente se ejecuta la primera etapa del proyecto en este templo que data del siglo XVIII, la cual únicamente contempla la intervención de la fachada norte del templo y de la Notaría -que forma parte del mismo conjunto-, así como las laterales ubicadas al poniente.
Estas labores, explicó que se realizan con un recurso de cinco millones de pesos, provenientes de la federación y del municipio. Sobre la culminación de esta etapa, el gerente indicó que se estima que los trabajos concluyan a finales de este mes o durante la primera semana de febrero.
Añadió que las primeras labores se centraron en la colocación de tapiales, para posteriormente llevar a cabo la limpieza y desinfección de la cantería, y después avanzar en los procesos de integración y consolidación.
Hernández Razo expresó que existe la expectativa de volver a concursar por recurso federal para concretar una segunda etapa del proyecto, en la que se pueda intervenir la torre y la cúpula del templo.
No obstante, explicó que este procedimiento no es sencillo, ya que se debe integrar un proyecto amplio, con líneas de operación muy específicas, para competir entre 10 ciudades patrimonio y 17 ciudades con sitio a nivel nacional.
“Ya con las reglas de operación puede correr el tiempo y entre marzo y abril podríamos entregar el proyecto para concursar. Esto no es un hecho, depende de la federación (…)”, puntualizó.
