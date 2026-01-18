Restauración del Templo de Capuchinas avanza; posible segunda etapa dependería de recurso federal

Estas labores, explicó que se realizan con un recurso de cinco millones de pesos, provenientes de la federación y del municipio. Sobre la culminación de esta etapa, el gerente indicó que se estima que los trabajos concluyan a finales de este mes o durante la primera semana de febrero.

Añadió que las primeras labores se centraron en la colocación de tapiales, para posteriormente llevar a cabo la limpieza y desinfección de la cantería, y después avanzar en los procesos de integración y consolidación.

Hernández Razo expresó que existe la expectativa de volver a concursar por recurso federal para concretar una segunda etapa del proyecto, en la que se pueda intervenir la torre y la cúpula del templo.