Restauración de columnas del portal Aldama culminaría en diciembre: Gerencia del Centro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un recurso de aproximadamente 450 mil pesos, se lleva a cabo una restauración integral en algunas columnas del portal Aldama, la cual podría concluir en el transcurso de diciembre, informó Gaspar Hernández Razo, titular de la Gerencia del Centro Histórico de Morelia.
En entrevista colectiva, el funcionario municipal explicó que dicho recurso -proveniente del pago realizado por la aseguradora de la unidad que chocó contra una de las columnas-, abarcará la intervención no sólo de la estructura dañada directamente por el impacto, sino también de otras dos que presentan otro tipo de afectaciones.
Cabe resaltar que el incidente, provocado por una unidad del transporte público, ocurrió en junio de 2023, por lo cual desde ese momento se realizaron los apuntalamientos correspondientes para garantizar su estabilidad.
Tras la denuncia interpuesta por los propietarios y los acuerdos alcanzados con la aseguradora del responsable, se obtuvieron los recursos necesarios para los trabajos de restauración, que de acuerdo con el gerente, ascienden a aproximadamente 450 mil pesos.
Cuestionado sobre el avance del proyecto, Hernández Razo estimó que las labores podrían concluir a mediados o finales de diciembre.
