Restauración de columnas del portal Aldama culminaría en diciembre: Gerencia del Centro

En entrevista colectiva, el funcionario municipal explicó que dicho recurso -proveniente del pago realizado por la aseguradora de la unidad que chocó contra una de las columnas-, abarcará la intervención no sólo de la estructura dañada directamente por el impacto, sino también de otras dos que presentan otro tipo de afectaciones.

Cabe resaltar que el incidente, provocado por una unidad del transporte público, ocurrió en junio de 2023, por lo cual desde ese momento se realizaron los apuntalamientos correspondientes para garantizar su estabilidad.