Reservaciones hoteleras en Morelia se mantuvieron pese a bloqueos carreteros: Secretaría de Turismo Municipal
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras los bloqueos carreteros realizados por productores en distintas regiones del país, no se han reportado cancelaciones en materia de alojamiento en Morelia, informó Thelma Aquique Arrieta, titular de la Secretaría de Turismo Municipal.
En entrevista con medios de comunicación, la funcionaria señaló que los bloqueos ya fueron liberados, por lo que hay vías terrestres disponibles para arribar a la capital michoacana durante esta temporada de Día de Muertos.
“Lo que vemos es que las vías ya están abiertas desde el día de ayer. Vemos que hay manera de llegar a Morelia, y espero que esto que se vivió en el país se pueda, de alguna manera, recuperar la confianza de las personas que se trasladan vía terrestre”, subrayó.
En este contexto, se le preguntó si durante los días en que persistieron los bloqueos se registraron cancelaciones por parte de turistas con reservaciones en la ciudad.
Sobre el tema, Aquique Arrieta indicó que, hasta el momento, la dependencia no ha recibido reportes de cancelaciones por parte del sector hotelero, aunque reconoció que sí hubo contacto con usuarios que solicitaron información sobre la situación y la viabilidad para arribar a Morelia.
Por ello, reiteró que las rutas carreteras ya se encuentran abiertas, e hizo un llamado a turistas y visitantes a tener confianza para acudir a la ciudad y disfrutar de la amplia agenda cultural programada con motivo del Día de Muertos.
Asimismo, la secretaria reconoció que la Terminal de Autobuses de Morelia sí se vio afectada, pues registró una disminución temporal de usuarios.
Sin embargo, aclaró que el Aeropuerto Internacional de Morelia no presentó afectaciones, pese a que desde Estados Unidos se cancelaron 13 vuelos con destino a la Ciudad de México. Destacó que los vuelos hacia y desde Morelia se mantuvieron con normalidad.
