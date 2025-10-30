Reservaciones hoteleras en Morelia se mantuvieron pese a bloqueos carreteros: Secretaría de Turismo Municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras los bloqueos carreteros realizados por productores en distintas regiones del país, no se han reportado cancelaciones en materia de alojamiento en Morelia, informó Thelma Aquique Arrieta, titular de la Secretaría de Turismo Municipal.

En entrevista con medios de comunicación, la funcionaria señaló que los bloqueos ya fueron liberados, por lo que hay vías terrestres disponibles para arribar a la capital michoacana durante esta temporada de Día de Muertos.

“Lo que vemos es que las vías ya están abiertas desde el día de ayer. Vemos que hay manera de llegar a Morelia, y espero que esto que se vivió en el país se pueda, de alguna manera, recuperar la confianza de las personas que se trasladan vía terrestre”, subrayó.