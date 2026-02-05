Rescatan al perrito “Mandibulín” abandonado en Los Portales de Morelia; ya recibe atención del IMPA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras darse a conocer el caso de un perrito atado a un tubo afuera del Burger King, dentro de Los Portales del Centro de Morelia, con un cartel donde se pedía adoptarlo, este ya fue rescatado por el Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA).
El lomito, conocido como “Mandibulín”, fue rescatado este lunes por elementos de la Policía de Morelia y trasladado al IMPA para recibir atención veterinaria.
De acuerdo con la información difundida por Minerva Bautista en sus redes sociales, el can será revisado, desparasitado y, en caso de no estar esterilizado, se le realizará el procedimiento correspondiente para garantizar su bienestar antes de ser canalizado a un nuevo hogar donde no vuelva a ser abandonado.
En la imagen compartida por la directora general del IMPA, se observa a Mandibulín dentro de una unidad oficial, acompañado por una agente que lo mantiene resguardado durante el traslado. El caso ha generado reacciones positivas entre ciudadanos y asociaciones de protección animal, quienes destacaron la importancia de la intervención oportuna para evitar que continúe en situación de calle.
