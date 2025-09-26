Rescatan a yegua atropellada en Jesús del Monte; será resguardada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Personal del Instituto de Protección Animal de Morelia atendió el reporte de una yegua atropellada en la tenencia de Jesús del Monte, donde se encontraba en riesgo tras el percance.

De acuerdo con la información difundida en redes sociales, el ejemplar fue asegurado por rescatistas y será trasladado y resguardado en un espacio seguro para recibir atención y garantizar su protección.