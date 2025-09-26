Morelia

Rescatan a yegua atropellada en Jesús del Monte; será resguardada

El Instituto de Protección Animal de Morelia trasladó al ejemplar para su resguardo y atención especializada tras el accidente
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Personal del Instituto de Protección Animal de Morelia atendió el reporte de una yegua atropellada en la tenencia de Jesús del Monte, donde se encontraba en riesgo tras el percance.

De acuerdo con la información difundida en redes sociales, el ejemplar fue asegurado por rescatistas y será trasladado y resguardado en un espacio seguro para recibir atención y garantizar su protección.

En las imágenes compartidas se observa al personal especializado del instituto implementando maniobras de contención para mantener a salvo al animal y facilitar su transporte a un lugar adecuado.

Las autoridades recordaron a la población que cualquier caso de maltrato o accidente que involucre animales puede ser reportado directamente al Instituto de Protección Animal de Morelia, con el fin de brindar una atención oportuna.

