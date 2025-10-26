Rescatan a tlacuache en colonia de Morelia; será valorado por especialista

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un tlacuache fue rescatado este fin de semana por elementos de Protección Civil Michoacán en la calle Manuela Taboada, de la colonia Infonavit Cepamisa, en la capital michoacana.
De acuerdo con la dependencia, el ejemplar fue resguardado y será valorado por un biólogo especialista, quien determinará su estado de salud antes de liberarlo nuevamente a su hábitat natural.
Protección Civil recordó a la ciudadanía que no se debe lastimar ni agredir a la fauna silvestre, ya que estos animales cumplen una función ecológica importante y no representan un riesgo si no son provocados.
¿Qué hacer si ves un tlacuache o cualquier otro animal fuera de su entorno?
No lo agredas ni intentes capturarlo por tu cuenta.
Permite que personal capacitado lo valore y lo traslade de manera segura.
Llama a alguno de los siguientes números para recibir atención especializada:
Emergencias: 911
Bomberos y Protección Civil de Michoacán: 443 322 5508
Unidad de Rescate y Conservación Animal de Morelia (URCAM): 443 431 2892
Los tlacuaches, también conocidos como zarigüeyas, son comunes en zonas urbanas de Morelia debido a la cercanía con áreas verdes y la facilidad para encontrar alimento.
Son animales inofensivos, nocturnos y grandes aliados del equilibrio ambiental, ya que ayudan a controlar plagas y dispersar semillas.
rmr