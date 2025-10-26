Rescatan a tlacuache en colonia de Morelia; será valorado por especialista

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un tlacuache fue rescatado este fin de semana por elementos de Protección Civil Michoacán en la calle Manuela Taboada, de la colonia Infonavit Cepamisa, en la capital michoacana.

De acuerdo con la dependencia, el ejemplar fue resguardado y será valorado por un biólogo especialista, quien determinará su estado de salud antes de liberarlo nuevamente a su hábitat natural.

Protección Civil recordó a la ciudadanía que no se debe lastimar ni agredir a la fauna silvestre, ya que estos animales cumplen una función ecológica importante y no representan un riesgo si no son provocados.