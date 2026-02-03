Morelia

Rescatan a perrita atrapada bajo contenedor en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una perrita fue rescatada luego de quedar atrapada debajo de un contenedor metálico, en un hecho ocurrido en la ciudad de Morelia durante un recorrido de vigilancia y proximidad realizado por personal de Protección Civil Michoacán.

Tras una maniobra exitosa, el ejemplar fue liberado sin lesiones visibles y quedó bajo el resguardo de un ciudadano, quien le brindó alimento y cuidados inmediatos, informó la corporación.

Este acto de auxilio pone de relieve la importancia de ejercer una tenencia responsable con los animales de compañía.

Desde Protección Civil se emitió un llamado urgente a la ciudadanía para prevenir situaciones de abandono o riesgo para las mascotas.

Entre las recomendaciones destacan:

  • No dejar a los animales solos o en sitios que comprometan su seguridad.

  • Buscar alternativas responsables si no se puede continuar con su cuidado.

  • Asumir el compromiso de garantizar su bienestar.

Las autoridades subrayaron que el abandono no es una opción y recordaron que el bienestar de los animales depende directamente de las acciones humanas.

