Rescatan a perrita atrapada bajo contenedor en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una perrita fue rescatada luego de quedar atrapada debajo de un contenedor metálico, en un hecho ocurrido en la ciudad de Morelia durante un recorrido de vigilancia y proximidad realizado por personal de Protección Civil Michoacán.

Tras una maniobra exitosa, el ejemplar fue liberado sin lesiones visibles y quedó bajo el resguardo de un ciudadano, quien le brindó alimento y cuidados inmediatos, informó la corporación.