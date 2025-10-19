Rescatan a mujer privada de su libertad en carretera rumbo al aeropuerto de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) localizaron a una empresaria, quien había sido privada de su libertad por civiles armados en un inmueble particular ubicado en el municipio de Álvaro Obregón la noche del sábado.

La mujer de 57 años de edad fue localizada sana y salva por los agentes de la Guardia Civil que al enterarse de la situación implementaron un operativo, que permitió ubicarla sobre la carretera que conduce de Morelia al Aeropuerto Internacional.