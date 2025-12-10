Rescatan a gatito atrapado en motor de auto en Morelia; piden revisar antes de encender

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Personal de Protección Civil Michoacán acudió al reporte del rescate de un gato atrapado en el motor de un automóvil, ubicado en la colonia Nueva Valladolid de esta ciudad capital.

El incidente ocurrió sobre la calle Juan M. Pantoja #100, esquina con Jesús Solórzano Dávalos, donde los elementos lograron liberar al felino sano y salvo, tras revisar cuidadosamente el vehículo.

La corporación emitió un llamado a la población para que, en esta temporada de frío, se revise el motor del automóvil antes de encenderlo, ya que es común que gatitos busquen refugio en espacios cálidos, como compartimentos del motor, lo que los expone a lesiones graves o la muerte accidental.