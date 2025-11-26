Rescatan a comerciante secuestrado en Morelia; hay cuatro detenidos tras enfrentamiento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una acción operativa conjunta, elementos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Secretaría de Seguridad Pública estatal lograron el rescate, sano y salvo, de un comerciante que había sido privado de la libertad en la capital michoacana.

El operativo se ejecutó en la colonia Mirador Poniente, donde las autoridades fueron recibidas con disparos por parte de los presuntos responsables. Pese a la agresión, los elementos de seguridad consiguieron controlar la situación, logrando la detención de cuatro personas y el aseguramiento de un inmueble y una motocicleta utilizados presuntamente en la comisión del delito.

La Fiscalía confirmó que durante el operativo no se reportaron bajas entre el personal oficial, y destacó que el comerciante rescatado se encuentra en buen estado de salud, tras haber sido víctima del secuestro ocurrido el día anterior.