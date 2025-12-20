Rescatan a ciclista lesionado en La Campiña de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– Un ciclista resultó lesionado tras sufrir una caída en las inmediaciones de La Campiña, al sur de Morelia, lo que movilizó a personal de Protección Civil Michoacán para su evacuación y atención médica.

La corporación informó a través de redes sociales que el deportista fue valorado por los equipos de rescate y trasladado a un centro médico para su atención especializada.

🛑 Recomendaciones para ciclistas:

Usa siempre casco y equipo de protección.

Mantén tu bicicleta en buen estado.

Circula con precaución y atento a las condiciones del terreno.

En caso de emergencia, llama al 9-1-1.

Este tipo de incidentes son frecuentes en zonas naturales de alto flujo como La Campiña, donde ciclistas y senderistas acuden para practicar deporte al aire libre.