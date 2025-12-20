Morelia

Rescatan a ciclista lesionado en La Campiña de Morelia

El incidente ocurrió en una zona boscosa de Morelia; la víctima fue estabilizada y trasladada tras la intervención de cuerpos de emergencia
Rescatan a ciclista lesionado en La Campiña de Morelia
FB/ Protección Civil Michoacán
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– Un ciclista resultó lesionado tras sufrir una caída en las inmediaciones de La Campiña, al sur de Morelia, lo que movilizó a personal de Protección Civil Michoacán para su evacuación y atención médica.

La corporación informó a través de redes sociales que el deportista fue valorado por los equipos de rescate y trasladado a un centro médico para su atención especializada.

🛑 Recomendaciones para ciclistas:

  • Usa siempre casco y equipo de protección.

  • Mantén tu bicicleta en buen estado.

  • Circula con precaución y atento a las condiciones del terreno.

  • En caso de emergencia, llama al 9-1-1.

Este tipo de incidentes son frecuentes en zonas naturales de alto flujo como La Campiña, donde ciclistas y senderistas acuden para practicar deporte al aire libre.

Las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones, especialmente en temporada invernal, cuando los caminos pueden volverse más peligrosos.

SHA

Protección Civil Michoacán
La Campiña
ciclista herido

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com