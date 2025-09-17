Morelia: cachorro pasó días encerrado en camioneta y así fue su rescate [VIDEO]

Minerva Bautista, titular del Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA), informó mediante un video que el perrito ya fue trasladado a las instalaciones del instituto para recibir atención médica y rehabilitación.

Está todo lleno de sarna el pobrecito, pero a pesar de su estado, bien agradecido el bebé, ya moviendo la colita y dando besitos”, compartió.

La funcionaria destacó que el clima nublado ayudó a que el estado del perrito no empeorara:

“Afortunadamente hoy fue un día nublado, porque quién sabe qué hubiera pasado con él”.

Además, señaló que la Fiscalía continuará en el lugar, ya que se detectaron otros dos perros dentro de un domicilio aparentemente relacionado con el caso. Estos se encontraban en mejores condiciones, pero también serán valorados por las autoridades.