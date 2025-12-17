Rescatan 60 perritos en situación de maltrato animal en el Centro Histórico de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Medio Ambiente y Fauna, rescató a 60 ejemplares caninos víctimas de maltrato animal, en el municipio de Morelia.
La actuación se llevó a cabo en el marco de una diligencia judicial de la reivindicación de un inmueble ubicado en la calle Galeana, en el Centro Histórico de esta ciudad, donde fueron localizados 60 perritos en condiciones de hacinamiento, algunos de ellos con lesiones visibles. Durante la intervención, el personal de la Unidad sostuvo diálogo con los apoderados legales del inmueble, quienes realizaron la entrega voluntaria de los ejemplares.
Derivado de lo anterior, se solicitó la intervención del Instituto Moreliano de Protección Animal, a fin de brindar apoyo en la valoración inicial de los caninos. No obstante, la custodia y resguardo de los ejemplares quedó a cargo de los apoderados legales del inmueble, quienes manifestaron que en el mismo lugar se trabajará en su rehabilitación y atención, bajo supervisión correspondiente.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán continúa con las tareas de investigación y la integración de la carpeta de investigación respectiva, y refrenda su compromiso con la protección de los seres sintientes y el combate a los delitos que atentan contra su bienestar.
