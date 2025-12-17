Rescatan 60 perritos en situación de maltrato animal en el Centro Histórico de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Medio Ambiente y Fauna, rescató a 60 ejemplares caninos víctimas de maltrato animal, en el municipio de Morelia.

La actuación se llevó a cabo en el marco de una diligencia judicial de la reivindicación de un inmueble ubicado en la calle Galeana, en el Centro Histórico de esta ciudad, donde fueron localizados 60 perritos en condiciones de hacinamiento, algunos de ellos con lesiones visibles. Durante la intervención, el personal de la Unidad sostuvo diálogo con los apoderados legales del inmueble, quienes realizaron la entrega voluntaria de los ejemplares.