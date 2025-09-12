Rescata FGE a dos caninos en Morelia, tras denuncia por maltrato animal

En atención a una denuncia, en la que se advertía que dos ejemplares caninos se encontraban en condición de vulnerabilidad, personal de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal, emprendió las diligencias correspondientes para la localización del domicilio señalado, logrando ubicar a los ejemplares y constatar que no cumplían con las cinco directrices del bienestar animal, consistentes en: estar libres de hambre, sed y desnutrición; libres de incomodidad; libres de dolor, lesiones y enfermedades; libres de expresar conductas naturales; y libres de miedo y angustia.

Derivado de lo anterior, y con apoyo de autoridades municipales, se procedió al aseguramiento del los caninos, mismo que fueron trasladados a las instalaciones de Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA) donde son resguardados.

