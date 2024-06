Resalta presidente del PJEM trabajo de sus magistrados para no generar pendientes

"Lo que hace el Poder Judicial es externarle al Poder Legislativo la necesidad de que esas designaciones se hagan lo más pronto posible y cómo repercute hacia el interior -del Poder- y exterior hacia la sociedad de que sus asuntos no salgan en forma y tiempo. (...) No se atrasan mucho pero sí hay un retraso natural por la ausencia de uno o dos magistrados porque como lo he reiterado, el esfuerzo de los magistrados es mucho para tener los asuntos dentro de los plazos legales".