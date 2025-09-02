Reportes de baches en el periférico de Morelia son mínimos y se atienden de inmediato: SCOP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El número de reportes de baches en los carriles centrales del periférico de Morelia se ha reducido considerablemente y aquellos que llegan a presentarse son atendidos de manera inmediata, aseguró el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, Rogelio Zarazúa Sánchez.
En entrevista con medios, el funcionario explicó que la carpeta asfáltica de estos carriles fue reconstruida en 2023 con una inversión de 200 millones de pesos, lo que ha permitido reducir al mínimo las afectaciones por desgaste.
Agregó que actualmente existe un contrato de mantenimiento multianual vigente hasta 2027, por lo que hay brigadas permanentes en la zona encargadas de reparar cualquier bache, rejilla o desperfecto reportado.
Zarazúa Sánchez puntualizó que el periférico de Morelia forma parte de la red carretera estatal, y por tanto es competencia directa del gobierno del estado dar mantenimiento a los carriles centrales, mientras que las laterales corresponden al municipio de Morelia.
En cuanto al resto de las vialidades estatales en la capital michoacana, el funcionario informó que también se han rehabilitado tramos como el ramal Camelinas, donde se mejoró la iluminación en túneles, se instalaron sistemas de control de emisiones, WiFi, señal de telefonía móvil y se modernizó el cuarto de máquinas de los hidrantes. Estas acciones forman parte del mismo esquema multianual que asegura mantenimiento a largo plazo.
Otro camino estatal intervenido fue la carretera que va de Coincio a La Huerta, pasando por la Tenencia Morelos, obra que también recibió trabajos de reconstrucción para garantizar su conservación en los próximos años.
Por último, el secretario habló sobre la ciclovía Country Club - Tiripetío, de 20 kilómetros, que fue completamente rehabilitada y ahora cuenta con recubrimiento asfáltico en color verde para mejorar la visibilidad.
Esta vía es utilizada tanto por familias como por personas que la emplean en sus traslados laborales o escolares.
