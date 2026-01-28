Reportan incendio en edificio de departamentos en Fovissste Acueducto, Morelia

Al lugar arribaron elementos del cuerpo de Bomberos y Protección Civil, quienes iniciaron labores para controlar y sofocar el fuego, así como para verificar posibles personas lesionadas o afectadas por inhalación de humo. De manera preventiva, algunos residentes fueron evacuados mientras se realizaban las maniobras de atención.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas, ni sobre las causas que habrían originado el incendio.

SHA