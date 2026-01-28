Reportan incendio en edificio de departamentos en Fovissste Acueducto, Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este miércoles se reportó un incendio al interior de un departamento ubicado en la zona de Fovissste Acueducto, específicamente sobre la calle Concepción Solís, lo que generó una intensa columna de humo negro visible desde varios puntos del sector.
De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro se habría originado en uno de los departamentos de los edificios habitacionales, provocando alarma entre vecinos y transeúntes, quienes alertaron de inmediato a los cuerpos de emergencia.
Al lugar arribaron elementos del cuerpo de Bomberos y Protección Civil, quienes iniciaron labores para controlar y sofocar el fuego, así como para verificar posibles personas lesionadas o afectadas por inhalación de humo. De manera preventiva, algunos residentes fueron evacuados mientras se realizaban las maniobras de atención.
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas, ni sobre las causas que habrían originado el incendio.
SHA