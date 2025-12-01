Reportan fuga de tres adolescentes de casa hogar de Morelia; FGE emite alertas de búsqueda

De acuerdo con las cédulas de búsqueda emitidas por la Fiscalía General del Estado (FGE) mediante el programa Alerta Amber Michoacán, se trata de Maritza S. G., de 17 años; Brisa D. G., de 14 años; y Jimena G. A., de 15 años. Las tres jóvenes fueron vistas juntas alrededor de las 13:40 horas, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.

Este caso ha generado inquietud, ya que no es la primera vez que se registra la salida no autorizada de menores de este tipo de instituciones. Aunque se presume que las jóvenes habrían salido por voluntad propia, la FGE mantiene abierta una investigación para descartar que puedan ser víctimas de algún delito.