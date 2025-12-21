Reportan fuego en el "Audi" de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un conato de incendio se registró la tarde de este día en el Auditorio Municipal, o mejor conocido como "Audi", en la colonia Ventura puente, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas, de acuerdo con información difundida por el medio Revolución Social.

Según el reporte preliminar, autoridades y servicios de emergencia se trasladaron de inmediato al sitio para atender la situación y realizar labores de control, mientras se mantiene un operativo preventivo en la zona.