Reportan comerciantes del mercado "Revolución" pérdidas en ventas de hasta 40%

Alondra Martínez compartió que ella no rescató muchas cosas: “Tenía un refrigerador que costaba 25 mil pesos y únicamente tenía un año con él, perdí también una tele, una estufa y una tablet”.

Se regresaron a su puesto en tanto que les colocan las nuevas cortinas, ya les repararon el techo y está en proceso la electricidad.

Ella dice que se atravesaron los días festivos y un día de lluvia por lo que los trabajadores que apoyan en la rehabilitación no se presentaron, “era lógico, no iban a estar mojándose arreglando la electricidad”.

Indicó además que desde antes del incendio estaban en proceso de solicitar sus licencias ante la Dirección de Mercados por lo que confían en lograrlas definitivamente.

Jesús Alberto Hernández García dijo que tienen la expectativa de que les coloquen pronto las cortinas porque actualmente ya no sirven.

“Tenemos que trabajar, no nos queda de otra”, dijo Estela García López, quien es una de las personas que ya regresó a su puesto, comentó que aún no tienen luz, y “faltan cosas, pero mientras trabajamos, hemos puesto mantas, pero no nos han dado fecha”.

Juan Jesús Rodríguez y su esposa, Sandra Georgina Ortiz, quienes tienen un negocio de plantas medicinales, coincidieron en señalar que los recursos otorgados por el ayuntamiento sí les ayudó para surtir nuevamente.