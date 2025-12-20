Reportan bloqueo en la Morelia-Pátzcuaro a la altura de Tiripetío

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Presutos normalistas mantienen bloqueada la carretera Morelia-Pátzcuaro a la altura de la comunidad de Tiripetío, en el kilómetro 24+000, lo que ha provocado afectaciones en el tránsito vehicular entre la capital michoacana y la región lacustre.
La información fue difundida a través de redes sociales por el Centro SICT Michoacán, que alertó sobre la interrupción del paso y recomendó a los automovilistas tomar precauciones y seguir las señales viales.
Como rutas alternas, se sugiere utilizar:
La desviación a la izquierda en el km 31 de la carretera Morelia-Pátzcuaro, con dirección hacia El Correo.
La carretera Morelia-Quiroga, dependiendo del destino final.
La presencia de un tráiler atravesado en la vía y de vehículos particulares en los costados refuerza el bloqueo, según se aprecia en una imagen compartida por la autoridad federal.
Se recomienda a quienes transitan por esta ruta mantenerse informados y atender las indicaciones de las autoridades para evitar contratiempos.
SHA