Reportan bloqueo en la Morelia-Pátzcuaro a la altura de Tiripetío

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Presutos normalistas mantienen bloqueada la carretera Morelia-Pátzcuaro a la altura de la comunidad de Tiripetío, en el kilómetro 24+000, lo que ha provocado afectaciones en el tránsito vehicular entre la capital michoacana y la región lacustre.

La información fue difundida a través de redes sociales por el Centro SICT Michoacán, que alertó sobre la interrupción del paso y recomendó a los automovilistas tomar precauciones y seguir las señales viales.

Como rutas alternas, se sugiere utilizar: