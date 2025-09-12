Reportan asalto a cuentahabiente tras retirar dinero en Camelinas, Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un cuentahabiente fue asaltado por dos delincuentes armados, esto en la colonia Bosque Camelinas ubicada al sur de Morelia, mencionaron autoridades policiales, las cuales indicaron que los hechores escaparon a bordo de una motocicleta.
Lo anterior se registró este viernes. Trascendió que el hoy ofendido había acudido a una sucursal bancaria Inbursa, localizada en el Boulevard García de León, lugar donde realizó un retiro de 40 mil pesos en efectivo, después se dirigió a su casa.
Se supo que al llegar al exterior de su vivienda, en la calle José Rubén Romero, el ciudadano fue interceptado por los hampones, quienes con una pistola le apuntaron a la cabeza y le exigieron el dinero retirado del banco.
Ante la situación de peligro, el agraviado les entregó la referida suma monetaria a los amantes de lo ajeno, mismos que escaparon rápidamente en un motociclo.
El caso fue alertado a la Policía, cuyos oficiales buscaron en la zona, pero no hallaron a los perpetradores. Se espera que la Fiscalía General del Estado (FGE) emprenda las averiguaciones pertinentes.
mrh