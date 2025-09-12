Reportan asalto a cuentahabiente tras retirar dinero en Camelinas, Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un cuentahabiente fue asaltado por dos delincuentes armados, esto en la colonia Bosque Camelinas ubicada al sur de Morelia, mencionaron autoridades policiales, las cuales indicaron que los hechores escaparon a bordo de una motocicleta.

Lo anterior se registró este viernes. Trascendió que el hoy ofendido había acudido a una sucursal bancaria Inbursa, localizada en el Boulevard García de León, lugar donde realizó un retiro de 40 mil pesos en efectivo, después se dirigió a su casa.