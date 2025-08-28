Reportan accidentes por objetos colocados en calles; Policía Morelia mantiene operativo de retiro de obstáculos

Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Policía Morelia tiene registro de accidentes a peatones y daños a vehículos ocasionados por objetos que ciudadanos colocan en la vía pública, informó Arturo Calderón Rodríguez, oficial de la corporación.

En entrevista, señaló que de manera permanente se implementa el operativo de retiro de objetos en la vía pública. Y como han informado en otras ocasiones durante este operativo llegan a retirarse más de 30 artículos, entre ellos conos, cajas, letreros, macetas, cubetas, estructuras de metal y mucho más.

El oficial explicó que este operativo también busca concientizar a la ciudadanía, ya que al colocar objetos para apartar lugares de estacionamiento o evitar que otros se estacionen frente a casas o negocios, se incurre en faltas al Reglamento de Tránsito y Vialidad, particularmente en el artículo 81, así como al artículo quinto del Reglamento de Orden y Justicia Cívica.

Destacó que, además de obstruir la vía pública, estos objetos representan un riesgo: “Hemos registrado daños a vehículos y accidentes a peatones con estos objetos, porque en algunos casos llegan a colocar clavos, vidrios o alambre de púas, y cuando las personas no se percatan sufren algún accidente”, señaló.

Como ejemplo, compartió que uno de los casos más recientes fue el de un adulto mayor que se tropezó con uno de estos objetos, por lo que tuvo que recibir atención médica en el lugar.

Asimismo, indicó que los automóviles también se ven afectados, ya sea porque los objetos provocan daños directos o porque, al reducir el espacio de circulación, se generan percances entre vehículos, principalmente en retrovisores.

Finalmente, Calderón Rodríguez informó que los operativos continuarán realizándose. En estos casos, se giran notificaciones y, de ser necesario, se aplican sanciones determinadas por el juez cívico, que pueden ser económicas o de servicio comunitario.

Lamentablemente, aunque ya se han aplicado sanciones, la práctica persiste; es un tema de cultura y educación vial, así como de respeto a los demás ciudadanos”, puntualizó.

