Reportan 300 asistentes en marcha de la Gen Z en CDMX; en Morelia, cancelada por baja participación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo, la Ciudad de México fue sede de una nueva movilización convocada por la llamada Generación Z, un movimiento conformado principalmente por jóvenes de entre 15 y 25 años que buscan expresar su preocupación por temas como la violencia, la inseguridad y la división social en el país.
De acuerdo con autoridades capitalinas, la manifestación reunió a cerca de 300 personas y transcurrió de forma pacífica, sin que se registraran incidentes. Aunque inicialmente se contemplaba llegar al Zócalo, los contingentes se reagruparon en Eje Central Lázaro Cárdenas, donde realizaron su pronunciamiento antes de dispersarse de manera ordenada.
Esta es la tercera ocasión en que integrantes de la Generación Z se manifiestan públicamente. La primera marcha se realizó el pasado 15 de noviembre en la capital del país, y según datos de la Secretaría de Gobierno de la CDMX, congregó a cerca de 17 mil personas. Aquel evento estuvo marcado por algunos disturbios provocados por grupos encapuchados, lo que obligó a desplegar un operativo especial con más de 800 elementos de seguridad.
El movimiento, que ha ganado visibilidad en redes sociales como TikTok, Instagram y X (antes Twitter), hace un llamado a la reconciliación social, a la unidad entre mexicanos y a una participación ciudadana más activa por parte de la juventud, sin tintes partidistas. Sus mensajes suelen centrarse en la defensa de la paz, el respeto entre personas y el rechazo a la polarización.
En contraste con lo vivido en la capital, la marcha convocada en Morelia para este mismo domingo fue cancelada por baja participación. Según el reporte, únicamente 22 personas se presentaron en el punto de reunión, ubicado en el Monumento a Lázaro Cárdenas, lo que llevó a suspender la movilización.
rmr