Reportan 300 asistentes en marcha de la Gen Z en CDMX; en Morelia, cancelada por baja participación

Esta es la tercera ocasión en que integrantes de la Generación Z se manifiestan públicamente. La primera marcha se realizó el pasado 15 de noviembre en la capital del país, y según datos de la Secretaría de Gobierno de la CDMX, congregó a cerca de 17 mil personas. Aquel evento estuvo marcado por algunos disturbios provocados por grupos encapuchados, lo que obligó a desplegar un operativo especial con más de 800 elementos de seguridad.

El movimiento, que ha ganado visibilidad en redes sociales como TikTok, Instagram y X (antes Twitter), hace un llamado a la reconciliación social, a la unidad entre mexicanos y a una participación ciudadana más activa por parte de la juventud, sin tintes partidistas. Sus mensajes suelen centrarse en la defensa de la paz, el respeto entre personas y el rechazo a la polarización.