Reporta SSP saldo blanco en zonas bancarias y comerciales

El operativo se lleva a cabo en diferentes horarios para no perder el factor sorpresa y también por llamado al 911, C5 o a petición de la ciudadanía
La SSP mantiene vigilancia diaria en bancos y centros comerciales de Morelia
La SSP mantiene vigilancia diaria en bancos y centros comerciales de Morelia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reportó saldo blanco durante el operativo decembrino en las zonas bancarias y comerciales, informó el encargado del Grupo de Reacción Inmediata Motorizado de la Subsecretaría de Operación Policial, Eduardo Aguilera González.

En entrevista para MiMorelia.com, especificó que este operativo ha permitido blindar y garantizar la seguridad de la población que acude a las zonas bancarias a retirar efectivo, así como a los centros comerciales por las compras de la temporada.

“Hemos tenido saldo blanco hasta el día de hoy, aquí en la capital. Este dispositivo se está llevando a cabo todos los días, en diferentes horarios para no perder el efecto sorpresa, y los elementos tienen la consigna de acudir ante cualquier llamado del 911, del C5 o a petición de un usuario, para brindar las atenciones con apego a los protocolos”
Eduardo Aguilera González, encargado del Grupo de Reacción Inmediata Motorizado de la Subsecretaría de Operación Policial
Por lo que resaltó que parte de las labores de los elementos motorizados es garantizar la integridad física de los cuentahabientes y prevenir el delito de robo o asalto al transeúnte, por lo que las tareas se enfocan en la vigilancia y la proximidad social para dar certeza a la población.

Recordó que la población también puede solicitar apoyo a través del 911 cuando se sienta en peligro al momento de retirar efectivo o conozca de alguna situación irregular que se presente durante las compras o en alguna de las zonas bancarias de Morelia, toda vez que se busca disuadir la comisión de hechos delictivos.

