Reporta SSP saldo blanco en zonas bancarias y comerciales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reportó saldo blanco durante el operativo decembrino en las zonas bancarias y comerciales, informó el encargado del Grupo de Reacción Inmediata Motorizado de la Subsecretaría de Operación Policial, Eduardo Aguilera González.

En entrevista para MiMorelia.com, especificó que este operativo ha permitido blindar y garantizar la seguridad de la población que acude a las zonas bancarias a retirar efectivo, así como a los centros comerciales por las compras de la temporada.